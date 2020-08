Abbiategrasso: registrati due nuovi contagi

Due nuovi contagi di Coronavirus ad Abbiategrasso, ma solo dieci attualmente positivi

Ats ha segnalato ieri, mercoledì 26 agosto, due nuovi casi di Coronavirus ad Abbiategrasso. Solo due giorni prima altri due casi erano stati registrati dopo circa un mese in cui non venivano segnalati nuovi contagi. Sono in tutto 329 i contagiati dall’inizio dell’emergenza in città. Salgono però anche i guariti, sono infatti solo 10 i casi attualmente attivi, e nessuno di essi si trova ricoverato in ospedale.

