Prof aggredito da uno studente in corridoio

Nuovo episodio di violenza in una scuola di Abbiategrasso. Il fatto è accaduto questa mattina, martedì 15 ottobre 2024, verso le 11.30 nell’Istituto Lombardini in via Antonio Vivaldi, quando uno studente ha aggredito un professore.

Un gesto che si ripete, ma con esiti meno gravi rispetto all’aggressione avvenuta nell’istituto Alessandrini di Abbiategrasso il 29 maggio 2023, quando uno studente, all’epoca sedicenne, accoltellò la sua professoressa Elisabetta Condò procurandogli gravi ferite.

Forse per un rimprovero

Da una prima ricostruzione dei fatti uno studente, 16enne, ha aggredito un professore, 46 anni, probabilmente dopo esser stato rimproverato in classe. Il minore lo ha seguito nel corridoio facendolo cadere a terra. Sul posto è giunta un ambulanza che ha valutato le condizioni del professore, che è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta perché in stato di shock.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che stanno valutando l’accaduto in base alle testimonianze raccolte, per valutare il provvedimento da intraprendere nei confronti del minore.