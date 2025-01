Abbiategrasso: Pompieri aggrediti con petardi a capodanno

Tutto sommato una notte di fine anno che sembrava essere sotto controllo, soliti botti, festa , fino a quando alcuni soggetti hanno aggredito senza un fondato motivo i pompieri volontari del distaccamento di Abbiategrasso impegnati a spegnere un incendio.

Un capodanno che rischiava di finire male. Amarezza e indignazione da parte dell’Amministrazione comunale per i fatti inqualificabili che nella notte (quella tra il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaio 2025) hanno visto i Vigili del Fuoco del distaccamento abbiatense oggetto di un’aggressione a suon di petardi e altri ordigni potenzialmente molto pericolosi, mentre erano impegnati in un intervento in via Vivaldi, zona quartiere Folletta.

Un’azione ingiustificabile, che in qualche maniera fa emergere il malessere sociale che in questi anni sfocia sotto varie forme e che colpisce soprattutto le giovani generazioni.

Un aggressione che l’Amministrazione comunale ha subito condannato:

“Quanto accaduto risulta di una gravità inaudita – commenta il primo cittadino Cesare Nai, informato sui fatti anche attraverso numerosi video che documentano la situazione di guerriglia urbana fomentata da una cinquantina di giovani e giovanissimi, aizzati contro i volontari in azione poco prima che scoccasse la mezzanotte – Confidiamo nelle forze dell’ordine perché, attraverso un accurato lavoro di indagine, possano individuare i responsabili dei disordini, azioni che solo per puro caso (mi risulta che contro il mezzo dei Vigili del Fuoco, pesantemente danneggiato, sia stata lanciata persino la batteria di un’auto) non hanno provocato feriti. Come amministrazione, condanniamo fermamente quanto subito dai nostri Vigili del Fuoco ai quali va la solidarietà di tutta la comunità abbiatense che si riconosce in certi valori. Attaccare senza motivo dei volontari, intervenuti su richiesta di cittadini per domare un incendio potenzialmente pericoloso, è un atto vile e sconsiderato, al di là di quelle che saranno le imputazioni penali in capo a chi ha orchestrato l’agguato. A fronte di quanto subito – conclude il sindaco - giunga ancora più forte il nostro grazie ai Vigili del Fuoco abbiatensi per il loro impegno quotidiano, per la loro professionalità e dedizione nel servire la comunità in situazioni spesso rischiose e complicate”.