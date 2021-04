Si è spento a 74 anni Pasquino Andreoli, abbiatense ed ex pugile. Il ricordo degli amici del Folletto 25603: “Mancherai come neanche immagini, In alto i pugni” (foto: Folletto 25603/Luis Balocchi via facebook)

Abbiategrasso piange il pugile Pasquino Andreoli

Abbiategrasso perde uno dei suoi personaggi più iconici: si è spento Pasquino Andreoli, 74 anni compiuti da pochi giorni, ex pugile che negli ultimi anni era vicinissimo alla realtà del Folletto 25603. E’ proprio il gruppo di abbiatensi aggregatisi nel quartiere La Folletta ad aver dato il triste annuncio ieri: Campione nostro, sei stato e rimarrai una colonna per questo spazio, per le persone che, quotidianamente, lo hanno attraversato. Oggi te ne vai con uno strappo che devasta, non lo nascondiamo. Ci rialzeremo, come ci hai insegnato tu, ma adesso costa immensa mestizia. Ogni incontro è impresso per sempre, sei stato capace di folgorarci. Pasquino caro, mancherai come neanche immagini. In alto i pugni, i tuoi, enormi”.