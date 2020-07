Abbiategrasso piange il patròn di Lurisia Alessandro Invernizzi

Se n’è andato l’abbiatense Alessandro Invernizzi, patròn della rinomata azienda Lurisia

Addio ad Alessandro Invernizzi, patròn di Lurisia

Se n’è andatoa 48 anni Alessandro Invernizzi, abbiatense noto per essere tra i fondatori della rinomata azienda di acqua minerale Lurisia. Invernizzi da tempo lottava contro la malattia, che negli ultimi mesi si era ripresentata mettendolo a dura prova. Lui però non aveva mai perso il sorriso e la voglia di vivere, come dimostrano i post che puntualmente diffondeva sul suo blog nel quale raccontava la sua lunga ed estenuante lotta, senza mai arrendersi.

L’annuncio

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato oggi, 4 luglio, dalla stessa azienda Lurisia tramite una nota diffusa sui social:

“Con grande tristezza dobbiamo comunicarvi che è morto Alessandro Invernizzi artefice della rinascita di Lurisia, colui che ha fatto sì che i nostri prodotti fossero sulle vostre tavole. Credeva nelle persone come nei buoni prodotti. Era di costante ispirazione, ci mancherà molto “.

