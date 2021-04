Nasce il Parco inclusivo di Abbiategrasso. Questa mattina è stato dato ufficialmente il via ai lavori per le modifiche del Parco dei Bersaglieri

Abbiategrasso, nasce il Parco inclusivo

Nasce il Parco inclusivo di Abbiategrasso. Questa mattina è stato dato ufficialmente il via ai lavori per le modifiche del Parco dei Bersaglieri in via Villani, alla presenza del sindaco Cesare Nai, del suo vice Roberto Albetti, di Alberto Gelpi di Anffas e di esponenti dei Sognatori e dei Bersaglieri. L’area, che consentirà anche ai ragazzi disabili di utilizzare le particolari attrezzature, prevede un intervento da 153mila euro, 25mila dei quali sono stati raccolti sul territorio grazie all’impegno dei Sognatori di Abbiategrasso, promotori dell’iniziativa assieme ai rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi. Taglio del nastro previsto per luglio.