Minaccia la moglie davanti ai figli minori: arrestato 77enne

Un uomo di 77 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti commessi nei confronti della moglie in presenza di figli minori. Giovedì pomeriggio, 27 giugno 2024, i Carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato un 77enne italiano, con precedenti penali, perché colto nella flagranza del delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie in presenza di figli minori. L’arresto è scaturito a seguito di un intervento dei militari presso l’abitazione familiare, dopo che la donna aveva chiamato il 112 riferendo che il marito la stava minacciando e stava dando in escandescenza.

Minacciava che le avrebbe lanciato addosso dell’acido

L’uomo, davanti ai militari giunti nell’abitazione della città immediatamente dopo, continuava a minacciare la consorte in presenza dei figli minori, dicendole che le avrebbe lanciato l’acido addosso e se arrestato le avrebbe procurato ulteriori e più gravi danni.

Girava in casa brandendo un’ascia

Già in passato l’uomo si era reso responsabile di analoghi fatti nei confronti della moglie e per ultimo durante la serata del giorno precedente, mercoledì 26 giugno, quando i carabinieri sono dovuti intervenire ancora una volta presso l’abitazione perché alcuni vicini avevano segnalato che l’uomo brandiva in mano un’ascia con l’intento di minacciare la moglie.

L’arrestato, che sarà chiamato a rispondere del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nella forma aggravata perché commessi nei riguardi di figli minori, è stato tradotto nel carcere di Pavia a disposizione della Procura della Repubblica, in attesa della convalida del provvedimento.