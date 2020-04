Abbiategrasso: il contagio rallenta, nessun nuovo caso

Nessun nuovo caso di contagio ad Abbiategrasso segnalato il 9 aprile

In data 9 aprile nessun nuovo caso di contagio è stato segnalato ad Abbiategrasso. Ad oggi 131 complessivamente sono le persone risultate affette da Coronavirus. Tra queste 11 sono ancora ricoverate negli ospedali e 30 sono state dimesse. 19 persone sono purtroppo decedute.

71 persone in condizioni non particolarmente problematiche sono seguite dal personale sanitario presso il loro domicilio.

Il commento del sindaco

“Come spesso ribadito, i dati possono essere ben compresi, nel loro vero significato, solo se considerati nel medio termine e l’emergenza non deve essere assolutamente da considerarsi superata anche in assenza di nuovi casi riscontrati in un determinato giorno – spiega il sindaco Cesare Nai – Tuttavia, registrata una certa stabilizzazione, rispetto a quanto segnalato dalle autorità sanitarie nei giorni scorsi, I PROSSIMI AGGIORNAMENTI saranno limitati alla sola necessità di comunicare variazioni di qualche rilievo o per informare di situazioni di particolare criticità (nonché per mettere al corrente di eventuali nuovi servizi che il Comune potrà mettere a disposizione per far fronte all’emergenza)”.