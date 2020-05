Abbiategrasso, già più di 600 controlli della Polizia locale

Polizia locale: 109 controlli in una settimana, oltre 600 in totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria

La Polizia locale di Abbiategrasso comunica i dati dei controlli effettuati negli ultimi sette giorni, relativi alle violazioni delle restrizioni alle misure di contenimento contro l’epidemia da COVID-19. In particolare i dati si riferiscono al periodo dal 2 alle ore 13.30 del 8 maggio:

– 109 persone controllate, di cui due sanzionate per mancato rispetto delle misure di contenimento;

– 3 esercizi commerciali controllati, nessuno sanzionato per mancato rispetto delle misure di contenimento;

Dal 18 marzo sono stati effettuati in totale 603 interventi di controllo che riguardano: attività, commerciali/produttive, controllo persone, controllo veicoli, controllo parchi e luoghi di aggregazione in genere.

In totale sono state controllate 866 persone e salgono a 145 coloro che sono stati sanzionati.

Altri quattro contagi e due decessi

Nel frattempo salgono ancora i contagi e i decessi in città. Ieri Ats ha segnalato altri quattro positivi. Due sono invece i nuovi deceduti per Coronavirus portando il totale a 37 dall’inizio dell’emergenza. Gli attualmente positivi in città sono 160

