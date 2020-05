Abbiategrasso, da domani ritorna il mercato al completo

Ritorna il mercato al completo ad Abbiategrasso: l’ordinanza del sindaco

Mercato al completo da domani, 22 maggio

Da domani 22 maggio anche gli operatori del commercio su area pubblica del settore merceologico non alimentare hanno facoltà di partecipare ai mercati cittadini.

Il Sindaco Cesare Nai, con ordinanza n. 53 del 21/5/2020, dispone infatti che sino al giorno 30 maggio 2020, sarà consentito lo svolgimento dei mercati ordinari settimanali del martedì, venerdì e sabato. L’accesso all’area di vendita sarà consentito ai clienti che utilizzano la mascherina e ad un solo componente per nucleo familiare, (con le debiti eccezioni previste) con accesso dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

Per consentire l’accodamento in sicurezza dei clienti, nei giorni di venerdì 22 maggio e martedì 26 maggio, è istituito il divieto di circolazione per i veicoli a motore in Viale Cattaneo nel tratto compreso tra Piazza Mussi e Via Pavia, dalle ore 6.00 alle ore 15.00, mentre i tragitti degli autobus di linea della ditta STAV, subiranno delle modifiche.