Abbiategrasso, chiusura di alcune strade in occasione della Pasqua per evitare assembramenti

Emergenza Coronavirus, chiusura di alcune strade a Pasqua e Pasquetta per evitare assembramenti

A pasqua chiusura di alcune strade ad Abbiategrasso

Per tutelare la salute dei cittadini e limitare il più possibile la diffusione del coronavirus, evitando il crearsi di situazioni che favoriscono assembramenti, il sindaco Cesare Nai ha emanato un’ordinanza che prevede il divieto di transito nelle giornate di domenica 12 (Pasqua) e lunedì 13 (S. Angelo) aprile 2020 nelle seguenti vie:

– strada Chiappana dall’intersezione con via C.M. Martini

– strada Mercadante dall’intersezione con via Cassolnovo (c.na Fontana)

– strada per c.na San Donato dall’intersezione con via Cassolnovo

– strada Chiappana da dopo l’ingresso alla c.na Fontanone, fatta eccezione per il custode della Colonia Enrichetta.

Dal divieto sono esclusi residenti e frontisti. Saranno inoltre delimitate con nastro le aree adibite a parcheggio che si affacciano su strada Chiappana, e tutte le chiusure saranno opportunamente segnalate con apposita cartellonistica nelle località circostanti.