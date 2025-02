Abbiategrasso: cede la trave centrale e crolla il tetto di una ditta

Un forte boato e poi una pioggia di detriti di cemento armato volati in tutta la zona. Questa mattina, venerdì 21 febbraio 2025, in via don Sturzo ad Abbiategrasso alle 9.30 è scattato l’allarme. Per cause ancora da chiarire è imploso il capannone di un’azienda, la trave centrale della struttura è letteralmente caduta di sotto aprendo una voragine nella copertura.

La voragine aperta dal crollo

Nessun ferito

Gli operai che in quel momento stavano lavorando al suo interno sono fortunatamente riusciti a fuggire, forse intuendo quello che stava succedendo, evitando di essere sepolti dai detriti. Non si registrano feriti. L’azienda dove è avvenuto il crollo si occupa di test su motori ad alta pressione. Sul posto sono state inviate due ambulanze, un’auto medica, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e Ats.

I pompieri hanno valutato la stabilità dell’edificio che al termine degli accertamenti è stato dichiarato inagibile. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato il cedimento del tetto facendolo letteralmente collassare sui macchinari dell’azienda generando ingenti danni strutturali.