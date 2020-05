Abbiategrasso, altri due decessi ma si fermano i contagi

Ancora due decessi per Coronavirus ad Abbiategrasso, nessun nuovo positivo

Coronavirus: altri due decessi, ma nessun nuovo caso

Si fermano i contagi ad Abbiategrasso: in data 5 maggio Ats non ha infatti segnalato nuovi positivi nel Comune. Sono dunque 275 le persone risultate complessivamente positive al Coronavirus in Città dall’inizio dell’epidemia.

“Devo però informare di un decesso che porta purtroppo a 35 il totale delle persone venute a mancare in queste ultime settimane – annuncia il sindaco Cesare Nai – A nome di tutta la cittadinanza esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di questo nostro concittadino. La buona notizia riguarda invece la guarigione di altri 9 abbiatensi che porta a 71 le persone che complessivamente le analisi hanno certificato finalmente negative al virus. Considerando, infine, che otto persone positive non risiedono più da tempo nella nostra città, il numero delle PERSONE ATTUALMENTE POSITIVE al Coronavirus in Abbiategrasso è di 161″.

