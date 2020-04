Abbiategrasso: altri 16 positivi in Casa di riposo

Altri 8 contagi ad Abbiategrasso, e 16 tamponi positivi sugli ultimi 25 effettuati in Casa di riposo

La direzione della Casa di riposo ha comunicato che sono stati riscontrati 16 nuovi casi di positività sugli ultimi 25 tamponi effettuati, che portano ad un totale di 33 gli ospiti affetti da Coronavirus all’interno della struttura di Strada Cassinetta.

“La direzione informa che proseguono gli esami per i restanti ospiti e verranno eseguiti i controlli anche sugli operatori sanitari – spiega il sindaco Cesare Nai – A questo riguardo sarà mia cura tenervi costantemente informati sull’evolversi della situazione. Intanto, Ats aveva già precedentemente segnalato altri 8 nuovi casi di contagio in Abbiategrasso, che portano a 215 il numero complessivo dei nostri concittadini risultati positivi al virus dall’inizio dell’epidemia. Il numero delle persone completamente guarite, in Città, sale a 36 (tre in più di ieri)”.

