Altre due classi scolastiche di Abbiategrasso in quarantena dopo che altrettanti alunni sono risultati positivi al Covid 19. In totale ad oggi 27 gli abbiatensi attualmente positivi.

Abbiategrasso, altre due classi in isolamento per Covid

Altre due classi scolastiche di Abbiategrasso in quarantena dopo che altrettanti alunni sono risultati positivi al Covid 19: si tratta di una sezione delle primarie e di una della scuola dell’infanzia. Spiega l’assessore all’Istruzione Eleonora Comelli: “Si tratta di misure del tutto preventive attuate dalle dirigenze scolastiche in attesa di ulteriori disposizioni da parte di Ats. Gli istituti hanno provveduto a informare tempestivamente le famiglie, raccomandando la massima cautela e responsabilità nel rivolgersi immediatamente al pediatra in caso di eventuali problemi di salute. Le condizioni dei bambini coinvolti tuttavia non sono al momento particolarmente preoccupanti – rassicura infine l’assessore – Uno di loro inoltre non si recava a scuola già da diversi giorni”.

Le altre due classi già precedentemente messe in isolamento domiciliari per casi di Covid si apprestano invece a riprendere negli scorsi giorni la normale attività.

Il bollettino di lunedì: nove nuovi casi

L’ultimo bollettino sul Covid 19 diffuso dall’Amministrazione comunale di Abbiategrasso riporta i dati di Ats aggiornati a lunedì: si sono registrati nove nuovi casi di positività a fronte di una guarigione. Attualmente 27 le persone positive ad Abbiategrasso. TORNA ALLA HOME