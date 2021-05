Si è spento a 84 anni l’ex consigliere e assessore comunale Silvano Andreoni, socialista e titolare del bar in piazza Vittorio Veneto

Abbiategrasso, addio all’ex assessore Andreoni

Si è spento a 84 anni l’ex consigliere e assessore comunale Silvano Andreoni, figura di spicco e punto di riferimento ad Abbiategrasso sia per l’attività lavorativa come titolare del bar in piazza Vittorio Veneto, sia per l’impegno in politica e nell’attività amministrativa. Durante le giunte Agosti, ricoprì le cariche prima di consigliere comunale e poi di assessore dal 1993 al 1994; fu poi rieletto consigliere anche nella seguente legislatura. Negli stessi anni coprì anche la carica di segretario del Psi. L’amministrazione comunale di Abbiategrasso ha espresso il più sentito cordoglio ai famigliari. I funerali del “Bic”, come era conosciuto da molti, si sono celebrati questa mattina nella chiesa di San Pietro.