Abbiategrasso: addio a Don Angelo Portaluppi

Si è spento nella notte Don Angelo Portaluppi classe ‘34. Una presenza molto conosciuto nell’abbiatense, prima come parroco di Cassinetta di Lugagnano, poi a Bià al Sacro Cuore dove era residente con incarichi pastorali, come parroco emerito, nella comunità pastorale di S. Carlo ad Abbiategrasso. I Funerali avranno luogo martedì alle 15 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore

Ordinato sacerdote nel 1958

La sua scomparsa è stata annunciata dalle Parrocchie della Comunità Pastorale San Carlo. Aveva 90 anni, era nato il 13 maggio 1934 a Bettola di Calvignasco, ordinato sacerdote il 21 giugno 1958.

Una comunità molto legata al sacerdote

Una comunità molto legata a Don Angelo, che si stringe attorno al dolore dei famigliari che lo affidano alla preghiera di coloro che lo hanno conosciuto ed amato. I funerali avranno luogo in Abbiategrasso , martedì 7 Gennaio 2025, alle 15 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore, poi la tumulazione al Cimitero Maggiore. Una veglia di preghiera si terrà lunedì 6 alle 18 nella Chiesa del Sacro Cuore in Viale Mazzini 83.

Il ricordo del sindaco di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra

Tra i primi a ricordare Don Angelo l’attuale sindaco di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra: “A nome dell'Amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Don Angelo Portaluppi, Parroco della parrocchia di Cassinetta di Lugagnano dal 1969 al 1987 e poi di quella del Sacro Cuore di Abbiategrasso. La comunità di Cassinetta lo ricorda per la sua presenza costante come figura educativa e per la sua grande disponibilità e attività aggregativa, soprattutto a favore dei giovani. Grazie Don Angelo”