Abbiategrasso, 7 nuovi casi di Coronavirus in cinque giorni e due decessi

Due decessi e 7 i nuovi casi di positività al Covid-19 ad Abbiategrasso

Dall’ultimo aggiornamento del 29 aprile sono 7 i nuovi casi di positività al Covid-19 ad Abbiategrasso, che portano il numero delle persone risultate positive in città dall’inizio dell’epidemia a 275.

Altri due decessi sono avvenuti in questo fine settimana, che portano a 34 il totale delle le persone venute a mancare. “A nome di tutta la cittadinanza esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle persone che ci hanno lasciato”. Commenta il sindaco Cesare Nai. Sono 62 le persone completamente guarite, Considerando,infine, che otto persone positive non risiedono più da tempo nella città, il numero complessivo delle persone attualmente positive al Coronavirus in Abbiategrasso è di 171.

