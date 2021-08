Operazione dei carabinieri, che colgono in flagranza di reato un 26enne mentre cede tre dosi di cocaina ad altrettanti clienti

Abbiategrasso, 26enne arrestato per spaccio di cocaina

Spacciatore arrestato nel tardo pomeriggio di ieri ad Abbiategrasso dai carabinieri, che lo hanno colto in flagranza mentre cedeva alcune dosi di cocaina a tre clienti. L'operazione è scattata in via Greppi nell'ambito di un servizio mirato: l'arrestato è un egiziano classe 1995 domiciliato ad Abbiategrasso e con precedenti per lesioni. E' stato fermato in strada mentre cedeva tre dosi ad altrettanti italiani, per 1,85 grammi complessivi di cocaina. Anche i tre avventori sono stati fermati per l'identificazione. A seguito della perquisizione personale sono spuntate altre 11 dosi pronte ad essere vendute, per un peso complessivo di 8,5 grammi, assieme a 420 euro in contanti. E' quindi scattata anche la perquisizione domiciliare, che ha portato al rinvenimento di altri 4.500 euro in contanti, verosimilmente frutto dell'illecita attività di spaccio.