Abbatte un semaforo e scappa: ora pagherà i danni

BAREGGIO

E' successo nella notte, le telecamere hanno "catturato" il fuggitivo

Abbatte un semaforo a Bareggio nella notte e poi scappa: "incastrato" dalle telecamere.

Abbatte un semaforo, ora deve risarcire

Era alla guida della sua auto quando si è schiantato contro un semaforo, abbattendolo. Ma anzichè fermarsi e avvisare chi di dovere per quanto aveva fatto, si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Non per molto perchè le videocamere della zona lo hanno ripreso. E ora dovrà mettere mano al portafogli per rimediare al danno. Tutto è successo questa notte a Bareggio. L'uomo, come detto, è finito contro un semaforo, quello che si trova all'incrocio tra la via Piave e l'ex statale 11. Dopo l'impatto, si è allontanato. Per fortuna le telecamere piazzate in zona della Polizia locale sono riuscite a fotografare la vettura e la targa risalendo così al colpevole.

La soddisfazione del sindaco

"Decisive sono state le telecamere e il lavoro della nostra Polizia locale - afferma il sindaco Linda Colombo -- Naturalmente tutti i danni, già ripristinati nel corso della mattinata, gli verranno addebitati. Questa è una delle tante dimostrazioni dell’utilità delle telecamere che la nostra Amministrazione ha fortemente voluto".