Abbatte semaforo, camionista identificato: dovrà risarcire il danno

Abbatte semaforo e scappa: identificato dalla Polizia Locale

E' successo nella notte tra lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno a Legnano. Intorno all'1 un camionista ha divelto il semaforo all’incrocio fra viale Cadorna e via Colli Sant’Erasmo. L’abbattimento è riconducibile all’apertura casuale del portellone posteriore del camion che proveniva dall’uscita dell’autostrada. L’autista non ha fermato il mezzo proseguendo in direzione della Sp 12. L’identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini delle telecamere e alla rilevazione degli apparecchi di lettura delle targhe presenti ai punti di accesso della città di Legnano. Il mezzo è un bilico con targa italiana. Al conducente saranno contestate le relative sanzioni e sarà fatto obbligo di risarcire i danni all’impianto semaforico.

Disagi fino alle 11.30, quando il semaforo è stato riparato e rimesso in funzione

Durante la mattinata sono stati notevoli i disagi procurati dall’incidente al traffico veicolare, gestito dal personale della Polizia Locale. Alle 11.30 il semaforo è stato riparato ed è stato rimesso in funzione.