Abbandonava rifiuti in strada: rintracciato e multato

La Polizia Locale di Bareggio ha individuato e multato un uomo che da tempo abbandonava i rifiuti sempre nella stessa via.

Era ormai da tempo che la Polizia Locale era sulle tracce di un uomo che abbandonava sacchi di rifiuti indifferenziati in via Madonna Pellegrina a Bareggio. Un abbandono sistematico che ha permesso agli agenti di risalire all'autore di questo gesto incivile e sanzionarlo. Un intervento rivolto alla tutela del territorio e contro la sgradevole abitudine di alcuni cittadini.

A festeggiare per quanto ottenuto dagli agenti, anche il sindaco Linda Colombo, che ha voluto pubblicare le foto degli ultimi rifiuti lasciati e fare i complimenti a chi è riuscito a individuare l'autore del gesto.

"Fra telecamere e appostamenti, eravamo sulle sue tracce da tempo: oggi finalmente siamo riusciti a individuare e multare anche l’uomo che continuava ad abbandonare rifiuti in via Madonna Pellegrina zona Carrefour. Grazie, come sempre, alla nostra Polizia Locale!"