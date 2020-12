Duemila euro di multe per il maxiabbandono di rifiuti nei pressi della Cascina Figina.

Abbandonano rifiuti, multe per duemila euro

La settimana scorsa, appena ricevuta la segnalazione, la Polizia Locale di Bareggio ha avviato le indagini ed è riuscita a risalire agli autori del gesto. Sono state emesse quattro sanzioni da 500 euro l’una, che portano a 53 il totale dall’inizio dell’anno.

Il commento

“Lo ribadisco per l’ennesima volta: la nostra Amministrazione non arretra di un centimetro – ha dichiarato il vicesindaco Lorenzo Paietta -. I cittadini, giustamente, chiedono un paese pulito e ordinato e noi stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili, umane e tecnologiche. Un grande ringraziamento, ancora una volta, alla nostra Polizia Locale che, nonostante sia occupata quotidianamente nella gestione per l’emergenza Covid, sta lavorando senza sosta anche sul tema dell’abbandono rifiuti”.

TORNA ALLA HOME