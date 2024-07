E' stata denunciata, e adesso rischia pure di dover pagare una multa salata, la giovane che nei giorni scorsi a Casorezzo, ignara delle normative ma anche delle condizioni fisiche dell'animale, ha abbandonato un cane di razza Dobermann in via Legnano, all'altezza di piazza XXV aprile.

Abbandona il cane in auto per più di un'ora: giovane denunciata e multata

Per giustificare l'accaduto, la protagonista di questa vicenda, 22 anni, ha detto di aver lasciato il proprio fido all'interno della gabbia, a bordo del furgone dove è stato rinvenuto, con tanto di portellone aperto, affinché non gli mancasse l'aria. Sempre lei ha anche spiegato di essersi allontanata per svolgere un colloquio. Quel che è certo è che il cane ha abbaiato per quasi un'ora, dando origine così alle segnalazioni dei passanti. Un'ora che si è rivelata quindi sufficiente per prendere provvedimenti nei confronti della padrona. In particolare, sono stati gli agenti della Polizia Locale, intervenuti a seguito delle lamentele scaturite dall'agitazione dell'amico a quattro zampe, a dare seguito all'iter che è sfociato prima nell'identificazione dell'autrice del reato, quello cioè di abbandono, poi all'accompagnamento della stessa in comando.

La possibile pesante multa

Ora che è stata ravvisata questa cattiva condotta, non resta che attendere il lavoro della magistratura, incaricata di stabilire l'ammontare della sanzione a carico della proprietaria. Il comandante della Polizia Locale casorezzese, Nicolò Rachele, ha promesso impegno qualora si verificassero situazioni analoghe anche in futuro.