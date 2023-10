A Villa Burba un seminario sulla riforma dello Sport

«Riforma dello sport - Stato dell’arte». Questo il titolo di un seminario che si svolgerà alla sala Convegni di Villa Burba a Rho lunedì 18 ottobre alle 20.45. L’evento è organizzato dalla delegazione Coni di Milano in collaborazione con la Srds del C oni Lombardia e il contributo del Comune.

Relatore della serata il dottor Donato Foresta che spiegherà le novità ai rappresentanti delle società sportive

Prevista alla serata la partecipazione di Donato Foresta, dottore commercialista, esperto nella fiscalità di società e associazioni sportive, membro della Commissione di Studi per gli Enti Non Profit all’Ordine dei dottori commercialisti di Milano che spiegherà, ai rappresentanti delle società sportive locale che vorranno partecipare, i nuovi aspetti operativi e organizzativi della riforma dello sport. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei cento posti disponibili.

La partecipazione è gratuita, l'iscrizione obbligatoria

«Ospitiamo volentieri questo seminario a Rho, dove il mondo delle società sportive è molto ricco – dichiara l’assessore allo Sport, Alessandra Borghetti – Tenersi aggiornati sulle normative alle luce della svolta che coinvolge la Costituzione Italiana è fondamentale. Ringrazio il Coni per questa opportunità, confidando in una consistente partecipazione al seminario». La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria attraverso il link: https://lombardia.coni.it/scuola-regionale-dello-sport/corsi/282-la-riforma-dellosport-dal-punto-di-vista-del-lavoratore.html Per informazioni: Laura Mariani Laura - Coordinatore Tecnico Coni Lombardia e Delegazione di Milano: e-mail: milano@coni.it - ctconimilano@gmail.com oppure 328 2864146 in orario di ufficio.