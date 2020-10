A Vanzaghello in arrivo i risultati dell’indagine epidemiologica del Covid-19 che si è svolto questa estate.

In arrivo i risultati dell’indagine epidemiologica del Covid-19 che si è svolta quest’estate a Vanzaghello. Mercoledì prossimo il professor Massimo Galli, che ha coordinato il progetto in collaborazione col Sacco di Milano, l’Università degli studi di Milano e Città Metropolitana, verrà a Vanzaghello per tenere una conferenza dove illustrerà e spiegherà i risultati dello screening. “Ho sentito il professor Galli in questi giorni, e gli ho chiesto di venire così che i dati fossero illustrati dalla persona che ha seguito l’intero progetto dall’inizio alla fine” afferma il primo cittadino Arconte Gatti. A Vanzaghello, uno dei 4 paesi selezionati in Lombardia per lo screening, l’indagine era partita a inizio luglio, e tutti i cittadini volontariamente e gratuitamente hanno avuto la possibilità di offrirsi per fare il test e scoprire se fossero positivi o meno. I singoli risultati sono stati comunicati ai cittadini pochi giorni dopo aver effettuato il test, ma il bilancio completo dei test lo scopriremo solo mercoledì prossimo col dottor Galli.

