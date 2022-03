A terra esanime nel parcheggio della stazione: paura per un uomo

Via Gaeta

A terra esanime nel parcheggio della stazione: uomo soccorso dall'ambulanza.

A terra esanime in via Gaeta

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti: "C'è un uomo esanime in via Gaeta a Legnano, venite!". La chiamata è arrivata alle 15.43 e la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa cittadina, intervenuta in codice rosso, e un'automedica. Giunti sul posto, i soccorritori hanno accertato che l'uomo era privo di sensi dopo aver alzato troppo il gomito e lo hanno trasportato all'ospedale in codice giallo.