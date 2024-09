A spasso con la... droga. Arrestato un 18enne

A spasso con la droga a Vanzaghello, 18enne arrestato dai Carabinieri.

Era a spasso con due amici, quando i militari l'hanno fermato è stato trovato con della droga addosso. E' così che, nella notte di oggi lunedì 16 settembre 2024, a Vanzaghello, è stato arrestato un 18enne residente in paese. Il giovane stava passeggiando coi due amici lungo la via Respighi. I Carabinieri della Stazione di Castano Primo li hanno fermati per un controllo. Il 18enne è stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish e di un bilancino, gli altri due amici - minorenni - non avevano nulla.

I militari hanno dato un'occhiata anche nella casa del 18enne ma non vi era droga. Il giovane è stato arrestato.