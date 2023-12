A spasso con addosso 8 dosi di cocaina: preso

Cocaina sequestrata a Legnano, in azione la Polizia locale.

Cocaina sequestrata in città

Gli agenti hanno passato al setaccio diverse zone della città di Legnano come le aree Cantoni, i Giardini Medaglie d'oro, via del Gigante, Corso Garibaldi, la stazione ferroviaria, Largo Tosi e la zona di via Boccaccio, tutto nell'ambito dei servizi straordinari effettuati dai comandi delle Polizie locali dell'aggregazione dell'asse del Sempione la sera di venerdì e la notte di sabato (progetto finanziato dalla Regione Lombardia "Dicembre in sicurezza). E proprio nella zona della stazione gli agenti hanno bloccato un extracomunitario, trovato con 8 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Portato nella sua abitazione per la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e messo sotto sequestro altri 40 grammi di sostanza stupefacente e un bilancino. Così l'uomo è stato condotto nel comando di Corso Magenta per l'identificazione e denunciato per spaccio.

Da ricordare che, a Pogliano Milanese, gli operatori del Comando unico Nerviano-Pogliano hanno denunicato un soggetto per spaccio di sostanze stupefacenti e altri due sono stati sanzionati per consumo.

I controlli nei bar

Il servizio ha visto gli agenti impegnati anche in controlli negli esercizi pubblici: ne sono stati ispezionati 10, una la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un bar dell'Oltrestazione a Legnano per inottemperanza alle prescrizioni d'esercizio.

I controlli sulle strade

Non è mancata la polizia stradale, condotta sui principali assi viari: ben 120 i veicoli controllati, 66 le violazioni al codice della strada accertate, in particolare riferite a velocità eccessiva e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Non sono stati invece rilevati casi di guida in stato di ebbrezza.

I servizi hanno visto in campo una ventina di operatori dei comandi di Legnano, Nerviano-Pogliano, Canegrate-San Giorgio e San Vittore Olona sui rispettivi territori.