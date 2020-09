“A spasso” a piedi in autostrada: anziano salvato da un automobilista di passaggio e poi preso in carico dalla Polizia Stradale.

“A spasso” a piedi in autostrada: anziano salvato da un automobilista

Ieri pomeriggio, domenica 27 settembre, intorno alle 17.30, alla centrale 112 sono arrivate numerose telefonate da parte di automobilisti in transito sull’A8, nel tratto tra Castellanza e Legnano, che segnalavano la presenza di una persona anziana in cammino sulla corsia di emergenza. Prima dell’arrivo di una pattuglia della Polizia Stradale, una vettura si è fermata sulla piazzola di emergenza e il conducente, adottando le dovute misure di sicurezza, ha avvicinato l’anziano, in evidente stato confusionale, rassicurandolo e convincendolo a salire in macchina. Trasportato in sicurezza all’uscita di Legnano, l’uomo è stato preso in carico dagli agenti della Stradale giunti sul posto. L’uomo ha riferito di voler raggiungere un amico a Legnano.

TORNA ALLA HOME