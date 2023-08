Si terrà nella serata di giovedì 14 settembre la presentazione del corso volontari per il trasporto sanitario promosso dalla Croce Bianca Magenta.

A settembre il corso per volontari di trasporto

A partire dalle ore 21 verrà infatti illustrato nel dettaglio all’interno della sede dell’associazione di via Trieste 62 il percorso di 42 ore di lezioni teorico-pratiche che si concluderanno con l’esame di dicembre, abilitando i volontari al trasporto di pazienti tra strutture sanitarie di ricovero e cura.

A superamento dell’esame finale sarà possibile proseguire la formazione e accedere al corso per soccorritori esecutori volontari Croce Bianca, che permetterà di conseguire la certificazione regionale a conclusione di un percorso di 120 ore; a partire da dicembre infatti le lezioni teorico-pratiche riprenderanno per coloro che desiderano diventare operatori del soccorso in emergenza-urgenza, abilitati a operare sulle ambulanze in convenzione con il 118.

Come fare richiesta

Chiunque fosse interessato alla proposta può richiedere informazioni e prenotarsi alla serata del 14 settembre lasciando i propri dati (nome, cognome, recapito telefonico ed email) a formazione@crocebiancamagenta.org. I posti al corso saranno limitati e al termine della serata sarà possibile iscriversi al percorso di formazione.