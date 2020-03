A San Giorgio su Legnano il secondo morto di Covid-19 nella giornata di giovedì 19 marzo.

La notizia di un’ulteriore morte per Coronavirus a San Giorgio arriva nella giornata di giovedì 19 marzo. Così come quella di un nuovo caso con ricovero in ospedale. Ci sono pervinche notizie positive: migliorate le condizioni di un cittadino che era ricoverato e ora è stato dimesso.

“Cari Cittadini Sangiorgesi, anche nella nostra piccola comunità purtroppo la brutta “bestia” come chiamo da qualche settimana Covid 19 ha iniziato nuovamente a fare piangere le nostre famiglie. Oggi la giornata è iniziata presto con il decesso di un nostro caro Concittadino. Esprimo a tale proposito la mia personale vicinanza alla famiglia , dell’amministrazione e di ogni Sangiorgese. Inoltre l’ATS ci segnala un nuovo “caso” di Covid 19 con ricovero in ospedale. Nonostante tutto le notizia hanno anche fortunatamente note positive: sono nettamente migliorate le condizioni del Cittadino ricoverato in ospedale che è stato dimesso e sono tutti in buone condizioni le persone che sono in quarantena e che ogni giorno sentiamo tramite la rete di controllo della polizia locale e servizi sociali”.

L’appello del sindaco

“Cari Cittadini e genitori, Vi chiedo la massima collaborazione spiegate molto bene ai vostri ragazzi cosa stà succedendo perchè forse o Voi non l’avete compreso o l’avete spiegato male ai Vostri ragazzi. Abbiamo ridotto l’apertura della piattaforma ecologica, il prossima passo sarà la chiusura totale se continua così, Cittadini non siamo in vacanza siamo in una situazione di massima emergenza sanitaria“.

