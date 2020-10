A Rho quasi 300 nuovi positivi negli ultimi 10 giorni VIDEO

La situazione a Rho, in linea con il resto del territorio, fa registrare numeri in forte crescita, con quasi 300 casi di positivi in più negli ultimi 10 giorni. Nell’ultimo mese si registrano 376 nuovi casi e 22 ricoverati, mentre i quarantenati sono 150.

“I numeri sono più alti rispetto ai mesi di lockdown, ma la situazione è molto diversa: oggi ci sono più tamponi e all’aumento di casi, non c’è una corrispondenza così alta dei numeri dei ricoverati. Il virus è diffuso ovunque, in scuole e uffici pubblici, per questo si raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle nuove regole, che fanno male a chi chiude e non può vedere gli amici e i parenti. Si tratta però di sacrifici necessari per far scendere la curva dei contagi. Continuiamo a fare controlli, ma non è possibile controllare tutto e tutti: per questo facciamo appello al buon senso delle persone per il rispetto delle normative. La situazione è preoccupante, ma bisogna mantenere la calma e rispettare le regole.”