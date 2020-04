A Rho il Palazzo della Ricerca scientifica

Il Palazzo della Ricerca nell’area dove si svolto Expo

Dieci piani di laboratori per i ricercatori

Dieci piani di altezza e 35 mila metri quadrati a disposizione di scienziati e tecnologie d’avanguardia. Sarà realizzato in tre anni il Palazzo della Ricerca che sorgerà a Rho all’interno di Mind, ovvero l’area dove si è svolto Expo 2015.

Il Palazzo della Ricerca sarà la sede principale dei laboratori scientifici e sarà al centro del Campus Human Technopole, cioè l’intera area del centro di ricerca che sarà realizzata a Rho a pochi metri dal nuovo ospedale Galeazzi la cui struttura si vede già transitando nella zona di Cascina Triulza oppure sul cavalcavia che da Rho porta verso Bollate.

Sarà l’eccellenza della ricerca italiana

La nuova importante struttura che permetterà di fare passi avanti dal punto di vista della ricerca sarà realizzata in tre anni e al suo interno troveranno posto laboratori di biochimica e biologia molecolare, strumentazioni scientifiche d’avanguardia tra cui microscopi ottici, uno spazio per un ampliamento della facility di microscopia crio-elettronica e fino a 800 postazioni di lavoro per ricercatori. «Ricerca e innovazione sono le fondamenta del nostro futuro e mai come in questo periodo ne siamo consapevoli – afferma il rhodense, presidente di Arepo professor Giovanni Azzone. Il grande palazzo dei ricercatori di Human Technopole rappresenterà una eccellenza per la ricerca italiana proprio nel cuore di Mind, l’ecosistema dell’innovazione che si sta realizzando nell’area di Arexpo. Laboratori e tecnologie all’avanguardia si fondono con bellezza e funzionalità per un luogo destinato a diventare un punto di riferimento anche a livello internazionale».

Soddisfazione del presidente di Human Technopole

Soddisfazione per l’assegnazione del concorso internazionale anche da parte del presidente della Fondazione Human Technopole Marco Simoni«In queste settimane ognuno di noi è chiamato a fare il proprio dovere, chi impegnandosi in prima linea e chi rimanendo a casa. – afferma il presidente della Fondazione Human Technopole – Abbiamo imparato quanto sia fondamentale mettere scienziati e ricercatori nelle condizioni di poter fare il proprio meglio anche in questi giorni di lavoro da remoto. Per questo oggi vogliamo provare a guardare al futuro. Il nuovo palazzo della Ricerca rappresenta un investimento fondamentale per il benessere e la salute dei cittadini e un modo concreto per rafforzare la comunità scientifica in Italia e preparala alle sfide future» Per la costruzione dell’opera è previsto un investimento sino a 94,5 milioni di euro.