“A Rho cadono fiocchi di neve ma soprattutto alberi”: la denuncia della Lega FOTO

“A Rho cadono fiocchi di neve ma soprattutto alberi”: la denuncia della Lega

“La forte nevicata dei giorni scorsi ha messo ancor più in luce la mancata manutenzione del verde pubblico nella città – denuncia la Lega di Rho – Da tutte le zone del Comune abbiamo ricevuto segnalazioni fotografiche che immortalano alberi caduti su vie e marciapiedi, con il rischio di causare danni di grave entità anche a cose e a persone.

Oltre alla scarsa manutenzione del verde pubblico, la nevicata ha dimostrato nuovamente che le scelte in materia di verde pubblico delle passate giunte di centro-sinistra, che hanno piantato alberi estranei al territorio e di conseguenza non idonei al nostro ecosistema, siano un errore e, anzi, un pericolo qualora si verifichino eventi atmosferici di particolare entità, come le nevicate che abbiamo appena affrontato – continua la Lega – È facile essere i paladini dell’ambiente sulla carta, ma l’amministrazione comunale viene sbugiardata dai fatti: discariche a cielo aperto in tutta la città, raccolta di rifiuti tra le più onerose della provincia, ripetuti cortocircuiti della rete di illuminazione pubblica, scarsa attenzione per il decoro urbano (specialmente nelle periferie) e ora anche alberi caduti ovunque, che per giorni sono rimasti in “sosta gratuita” sui marciapiedi e sui posteggi della città di Rho.

Commenti o scuse alla cittadinanza dall’assessore Forloni, dal sindaco Romano e dal vice-sindaco Orlandi non pervenute. Concludiamo questo 2020 con l’auspicio che l’anno nuovo chiuda l’era del centro-sinistra a Rho, i rhodensi sono stufi della mancanza di decoro e cura del nostro territorio comunale!”