A «Progetto Anna» il premio per la Pace Giuseppe Dossetti

Importante riconoscimento per l’associazione «Progetto Anna» di Rho che nella Sala del Tricolore di Reggio Emilia è stata premiata con il premio per la Pace Giuseppe Dossetti.

Premio istituito per valorizzare l’operato di associazioni e singoli cittadini

A ritirare l’importante riconoscimento dalle mani presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi, è stata Gabriella Marinoni, mamma di Anna e presidente della onlus di Rho. Giunto alla quindicesima edizione, il premio è stato istituito per valorizzare l’operato di associazioni e singoli cittadini, che abbiano compiuto azioni di pace, coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita e agli studenti delle scuole reggiane che hanno approfondito i temi della pace e dell'uguaglianza.

La onlus rhodense è stata premiata per il progetto "Clinica Mobile"

La onlus rhodense è stata premiata per il progetto «Clinica Mobile. L’ospedale va al villaggio» in Guinea Bissau. La motivazione è stata che «il progetto della Clinica Mobile, in collaborazione con l’ospedale San Josè em Bôr, ha un surplus di valore nel portare l’assistenza medica gratuita e i farmaci nei luoghi remoti, ai più lontani e vulnerabili, soprattutto bambini, a chi non può permettersi il viaggio fino all’ospedale; per diffondere l’educazione sanitaria tra i più poveri e per ridurre la piaga della mortalità infantile».

Gabriella Marinoni: "Ringrazio tutte le persone che da sempre ci sono vicine"

Dopo la premiazione una commossa Gabriela Marinoni ha voluto effettuare i suoi ringraziamenti: «Ringrazio il comitato e la giuria del premio per la Pace Giuseppe Dossetti per aver scelto il progetto Clinica Mobile - ha affermato - Ma soprattutto ringrazio tutte quelle persone che da sempre ci sono vicine e ogni anno ci danno una mano per portare avanti le numerose iniziative legate a Progetto Anna. Grazie alla clinica mobile una equipe dell'ospedale raggiunge i villaggi più lontani per visitare curare e ricoverare, se necessario, bambini e adulti lontani da ospedali e centri di salute. Dedichiamo questo premio a tutti gli amici che sostengono Progetto Anna e la Clinica Bor con il contributo del 5 x mille e con altre modalità.»