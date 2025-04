A processo per minacce aggravate: ai domiciliari dopo 17 anni dal reato per scontare 3 mesi

A processo per minacce aggravate: uomo di Parabiago finisce ai domiciliari dopo 17 anni.

E' finito ai domiciliari ben 17 anni dopo aver commesso il reato. E' quanto accaduto a un 50enne di Parabiago. L'uomo aveva infatti affrontato il processo che lo vedeva come imputato per il reato di minacce aggravate commesso nel 2008 a Busto Arsizio. Per lui, domiciliato in città, era arrivata la sentenza di condanna: doveva infatti scontare la pena di 3 mesi in carcere. Ora l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare.

Per lui si apre la porta del carcere

I Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno così rintracciato l'uomo dando così esecuzione dell'ordinanza. Che ha disposto per il 50enne i domiciliari-