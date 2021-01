A Pregnana arriva il car sharing. E’ stato inaugurato nel pomeriggio di giovedì il servizio di car sharing gestito dalla società E-Vai, società del gruppo di Ferrovie Nord Milano.

Car sharing a Pregnana

«Il servizio di car sharing attivato con E-Vai fa parte di un sistema di tre azioni che riguardano la mobilità sostenibile – spiega Angelo Bosani, sindaco di Pregnana -. In primo luogo il Comune ha ottenuto attraverso un bando pubblico la posa di due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, per consentire a chi utilizza questo tipo di mezzo di avere dei punti di appoggio e iniziare a costruire anche nel nostro territorio una rete di ricarica”.

Veicolo elettrico a noleggio

“In secondo luogo il Comune ha deciso di acquistare attraverso un noleggio di lungo periodo un veicolo elettrico, per rendere più sostenibili i servizi che svolge, dando così il buon esempio. L’auto elettrica in questione è già utilizzata dalla fine dello scorso anno. In terzo luogo, mettendo a disposizione dei cittadini questo veicolo al di fuori dall’orario di servizio, il Comune ha potuto attivare insieme ad E-Vai il servizio di car sharing, garantendo ai Pregnanesi di poter usare questo servizio non solo con la sua auto, ma anche con tutte le auto della flotta di E-Vai. In questo modo, prenotando il noleggio, sarà possibile raggiungere Malpensa o la Stazione Centrale a costi molto inferiori di quelli di un taxi. Questo è il tipo di sostenibilità “smart” in cui crediamo e che vogliamo promuovere a Pregnana».