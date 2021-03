A precipitare dal terzo piano è stata una professoressa del Cavalleri

La donna precipitata questa mattina dal terzo piano di un condominio di Parabiago è Caterina Saletti, docente al liceo Cavalleri di Parabiago: le sue condizioni sono gravi

L’incidente a Parabiago della professoressa del Cavalleri

L’incidente si è verificato questa mattina in un condominio di Parabiago. La professoressa Saletti, candidata anche alle elezioni comunali del 2020 nelle file del Pd, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso in ospedale, al San Gerardo di Monza, dopo essere precipitata dal terzo piano del condominio. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri