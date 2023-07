A Nerviano continua l'opera di ripristino della corrente dopo il maltempo

A Nerviano è in corso di svolgimento l'opera di ripristino dell'erogazione di corrente elettrica in alcune vie della città ad opera di Enel. Il sindaco Daniela Colombo ha informato i cittadini sulle ultime disposizioni spiegando che tale lavoro dovrebbe impiegare qualche ora affinché venga completato. Intanto l'ex sindaco Massimo Cozzi ha definito "vergognosa" la mancanza di energia elettrica e chiede un bonus per le 48 ore di interruzione subite dalla clientela.

"Entro qualche ora la corrente tornerà nelle vie Cogliati, Meda e XXIV maggio"

Le novità interessano via Cogliati, via Meda e XXIV maggio e arrivano dal sindaco nervianese Daniela Colombo.

"Si informa la cittadinanza che dopo ripetuti tentativi è stata contattata Enel distribuzione che ha fornito le seguenti informazioni. Le utenze interessate dall'interruzione dell'energia elettrica sono 115. Attorno alle 15.30, una squadra composta da due tecnici inizierà ad operare per il ripristino nelle tre cabine secondarie di Nerviano interessate. L'intervento si protrarrà ad oltranza. Abbiamo avuto garanzia che nell'arco di qualche ora la maggior parte delle utenze sarà ripristinata. Al termine di questa prima fase Enel distribuzione si è impegnata a fornire ulteriori aggiornamenti circa le modalità di intervento sulle utenze più complesse che richiederanno un tempo di ripristino maggiore. Sarà cura dell'Ente fornire costanti aggiornamenti".

L'affondo di Cozzi che chiede interventi rapidi

Sul tema si era mobilitato l'ex sindaco Massimo Cozzi, capogruppo all'opposizione che ha sollecitato Enel distribuzione a ripristinare la corrente prevedendo anche rimborsi per il disservizio.