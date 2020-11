“A Natale, io acquisto in negozio”. È con questo slogan che la Confcommercio cittadina dà il via a una campagna con la quale vuole spingere i legnanesi a comprare i regali da mettere sotto l’albero nei negozi di vicinato anziché su internet. Rilanciando nel contempo il loro ruolo sociale e culturale.

“A Natale, io acquisto in negozio”

Ad aderire, e a “metterci la faccia”, tanti testimonial illustri, tra i quali il sindaco Lorenzo Radice, che hanno accolto l’appello del presidente di Confcommercio Paolo Ferrè nella speranza che il messaggio diventi virale e raggiunga il maggior numero di persone possibile. “Abbiamo coinvolto tutte le componenti civili e sociali del nostro territorio e la risposta è stata positiva – spiega Ferrè – I messaggi saranno diffusi nel mese di dicembre sui canali social della nostra associazione e delle tante realtà che li condivideranno”.

Il calo delle vendite stimato è almeno del 20-30%

In questo periodo difficilissimo per i commercianti, che sono le prime vittime delle chiusure dettate dall’esigenza di fermare la pandemia, si stima che nella migliore delle ipotesi il giro d’affari natalizio subirà una contrazione del 20-30%. “Questa volta, purtroppo, non si tratta di ‘lacrime da commerciante'” prosegue Ferrè, spiegando: “Sapete, si dice che i negozianti piangano sempre…”.

“Un motore fondamentale per creare benessere”

Il progetto è stato promosso in condivisione con il Comune di Legnano. ” I negozi di vicinato sono un motore fondamentale per creare benessere non solo economico ma anche sociale e relazionale – dichiara Radice – Sono un punto prezioso di messa in relazione delle persone, d’altra parte il mercato è sempre stato luogo di incontro e relazione. Anche per questo abbiamo dato la nostra adesione convinta alla campagna, oltre ad aver previsto azioni concrete di sostegno al commercio locale”.

