A Marcallo la posta chiude e si ammoderna: riapertura a settembre

Anche alle poste di Marcallo con Casone sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria previsti dal progetto di Poste Italiane noto come Polis – Casa dei Servizi Digital.

La posta di Marcallo chiude fino a settembre

L'annuncio della chiusura è giunto direttamente dall'azienda di Stato, che negli scorsi giorni ha comunicato come l’ufficio postale di Marcallo con Casone sarà interessato da interventi di adeguamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. L'intervento giunge dopo quelli analoghi già effettuati nei comuni limitrofi, come ad esempio all'ufficio di Boffalora sopra Ticino o a quello di Ossona. Come spiegano da Poste Italiane inoltre:

«Il progetto Polis è nato infatti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide».

Fino almeno al 18 settembre dunque, l’ufficio postale di Marcallo con Casone sito in Via Cesare Battisti non sarà operativo. Così infatti recitano i cartelli posti all'ingresso della struttura. La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Magenta in Via Garibaldi aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45, dotato di ATM Postamat fruibile 24 ore su 24. Di seguito il commento finale dell'azienda: