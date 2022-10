A Magnago l'ultimo saluto a Marco, il ragazzo morto annegato alle Canarie

A Magnago oggi, sabato 1 ottobre, si sono svolti i funerali di Marco Finocchiaro, lo studente morto annegato alle Canarie lo scorso 10 settembre.

L'omelia celebrata da don Marco

L’omelia è stata celebrata nella parrocchia San Bartolomeo di Bienate da parte di don Marco Basilico. In chiesa erano presenti familiari, parenti, amici e conoscenti di Marco. Il sacerdote ha accostato la figura di Marco a quella di Gesù Cristo, in considerazione della prematura scomparsa di entrambi.

Un momento solenne di preghiera attorno all'urna di Marco

Per tutti un momento di cordoglio e preghiera attorno all'urna di Marco, per il quale nelle scorse settimane era partita la raccolta fondi voluta da parenti e amici allo scopo di rimpatriare la salma del 25enne vittima di una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti. Marco, studente di chimica all'Università, si trovava in mare con altri amici quando è avvenuto il dramma. Lascia la sorella Sonia, maggiore di tre anni, il papà Enrico e la mamma Valeria, oltre a tanti amici che lo hanno ricordato come un ragazzo di buon cuore e uno spirito libero amante della natura e degli animali.