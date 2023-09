A Magenta in mostra le "Maglie storiche - 50 anni di calcio dilettantistico in Lombardia"

Inaugurata ieri sera in Casa Giacobbe la mostra ‘Maglie storiche - 50 anni di calcio dilettantistico in Lombardia', organizzata e voluta dal Comune di Magenta attraverso l'Assessorato allo Sport.

In mostra le maglie storiche dilettantische

Curata da Andrea Oldani (magentino appassionato che possiede ben 596 maglie) e Andrea Barenghi, la mostra racconta la storia del calcio dilettantistico lombardo, il settore base del calcio. Sono esposte magliette degli anni ‘70 che sono differenti da quelle odierne per colori, tessuti e ricami. Come sono cambiate le magliette così è cambiato in questi anni il gioco del calcio. Presenti all’inaugurazione il Sindaco Luca Del Gobbo, l’Assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello. il Presidente del Consiglio comunale Luca Aloi e il Consigliere comunale Alessio Cofrancesco.

Far conoscere un calcio che non c'è più

"Il desiderio di collezionare queste maglie nasce dal fatto che ricordano episodi, partite, stagioni calcistiche che fanno parte della storia di una squadra e di ogni tifoso. Con questa mostra vogliamo far ricordare ai più grandi stagioni passate e far conoscere ai giovani un calcio che non c'è più", commenta l’Assessore Cuciniello.

Ospiti speciali all’inaugurazione il Presidente dell’AC Magenta Giovanni Cerri, Romeo Folcettoni, ex calciatore di fine anni ‘70 e inizio anni ‘80 dell’Ac Magenta 82-83 e del Vigevano, ed Emanuele Confalonieri, ragazzo magentino che attualmente lavora a Madrid presso il primo museo di maglie storiche di calcio di giocatori di seria A di tutto il Mondo.

L'esposizione aperta fino al 23 settembre

La mostra sarà visitabile sino a sabato 23 settembre tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 19 e al mattino, su appuntamento in orario da concordare, prenotando via mail all’indirizzo aolda@yahoo.it