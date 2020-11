A Legnano continuano i controlli della Polizia Locale per l’emergenza Covid-19 in atto.

A Legnano continuano i controlli della Polizia Locale per l’emergenza Covid

Nel corso della settimana compresa fra il 2 e l’8 novembre, la Polizia Locale di Legnano ha effettuato

209 controlli domiciliari su persone poste in quarantena e 69 di esercizi commerciali. Non è stato

necessario elevare sanzioni. I cittadini controllati da pattuglie in auto e a piedi sono stati 544. Anche

questa azione non ha determinato sanzioni. Delle 29 richieste ricevute recentemente dal Centro

Operativo Comunale, tutte evase, 13 hanno riguardato la consegna di generi alimentari, 9 di farmaci

e 7 servizi vari. Al Coc collaborano Polizia Locale, Comune (Urp e Servizi Sociali), Croce Rossa,

Protezione Civile e Auser.

TORNA ALLA HOME