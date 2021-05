Con la precedente gestione si mise la parola fine il 2 novembre 2020. Inventario e consegna delle chiavi fu l’ultimo atto, da quel giorno la Bocciofila Meserese non avrebbe più condotto il bocciodromo e il relativo bar del centro anziani di Mesero.

A giugno riapre il bocciodromo

Fu una chiusura sofferta non solo per cause pandemiche, ma anche per un continuo battibeccare tra l’Amministrazione e la dirigenza dell’associazione sportiva. Il sindaco Davide Garavaglia in quella occasione assicurò ad anziani e sportivi delle bocce l’apertura appena i tempi l’avrebbero permesso. Sono passati sei mesi e l’Amministrazione getta le basi per la riapertura programmata per il mese di giugno. Sarà a conduzione comunale con assessori di riferimento il vicesindaco Annalisa Zoia e l’assessore Assunta Berra.

Come funzionerà la struttura

Le intenzioni amministrative non prevedono un servizio bar al bancone, ma un self service da parte degli avventori direttamente dalle macchinette distributrici di bevande. Se questa prima novità era nell’aria, meno ipotizzabile era la presenza di un addetto con il compito di registrare, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria, le generalità, la temperatura corporea di chi entra e sanificare le varie aree della struttura. «Bisogna rispettare le normative anticovid – dice Annalisa Zoia – Siamo un’Amministrazione comunale e dobbiamo attenerci a precise regole».

Come si svolgerà il gioco delle carte? «Impossibile la sanificazione, acquisteremo più mazzi e a ogni giocata saranno sostituite. La presenza dell’addetto alla sanificazione monitorerà la situazione, aprirà e chiuderà la struttura. Finalmente apriremo il nostro centro anziani e i cittadini avranno un luogo dove incontrarsi». Bicchieri di vetro e sfruttare l’area all’aperto per dare vita al dehors sono optional che elevano la qualità del ritrovo.

Il probabile orario di apertura va dalle 14 alle 18 nei giorni da martedì al sabato. Alla domenica apertura speciale solo per partecipare a tornei. Per le gare di bocce si valuta come organizzarle.