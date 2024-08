A fuoco un'auto nel cortile di un'azienda

Serata agitata a Canegrate dove è divampato un incendio di un'azienda: si è poi scoperto che a bruciare era stata un'auto nel cortile

Paura in una azienda

L'allarme è scattato venerdì sera, intorno alle 22.30 quando è stato segnalato un incendio in una ditta di autotrasporti di via Forlì. Sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri sia diversi mezzi dei Vigili del fuoco che hanno appurato come il rogo non riguardasse un capannone come inizialmente si era temuto, ma un'auto elettrica posteggiata nel cortile della ditta. Dagli accertamenti dei pompieri si è concluso che il rogo sia dovuto a cause accidentali