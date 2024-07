Attimi di paura nella serata di ieri, domenica 21 luglio, per un incendio che ha divorato un'auto della polizia locale di Corbetta.

A fuoco un'auto della Polizia Locale, preso il piromane

Il rogo, di entità dolosa, è divampato poco dopo l'ora di cena e ha divorata una delle macchine in dotazione ai ghisa corbettesi che si trovava attaccata in ricarica alla colonnina elettrica.

Immediata la chiamata ai soccorsi che ha portato sul posto i Vigili del Fuoco che si sono subito messi al lavoro per domare le fiamme. In parallelo i ghisa con i Carabinieri si sono subito occupati della ricostruzione dell'accaduto, per cercare di capire cosa fosse successo e definire l'origine dell'incendio.

Visionate le immagini delle telecamere di videoregistrazione, gli agenti della Locale e i Militari hanno visto che ad appiccare il fuoco è stata una persone che, come sottolineato proprio dal sindaco Marco Ballarini, avrebbe lanciato una tanica di benzina a cui avrebbe dato fuoco poi fuoco, appiccando così il rogo.

Le parole del sindaco

"Abbiamo già individuato il colpevole dell’incendio doloso che ha distrutto completamente un’auto della Polizia Locale di Corbetta - ha spiegato Ballarini - Ringrazio la nostra PL che, in sinergia con i Carabinieri, hanno tempestivamente individuato il piromane. Come ricostruito dalle immagini di sorveglianza, non si è trattato di un incidente con la colonnina di ricarica o di un malfunzionamento dell’auto elettrica, bensì di un atto vandalico vero e proprio. Il soggetto ha deliberatamente dato fuoco ad una tanica di combustibile lanciata sotto l’auto".

Poi il primo cittadino ha commentato quanto avvenuto, condannando duramente questo gesto incomprensibile:

"Un gesto assurdo e sconsiderato, che poteva avere un epilogo decisamente più drammatico. Il soggetto, già noto, ha sempre ricevuto aiuti e supporto per la sua famiglia dal Comune di Corbetta. Grazie di cuore ai Vigili del Fuoco per aver domato l’incendio e ai dipendenti comunali subito accorsi sul luogo per ripristinare i sistemi. Ora il colpevole dovrà rispondere agli inquirenti e alla giustizia per i danni causati a tutta la nostra Comunità. Sì, perché l’auto era del Comune, e questo danno l’ha subito e pagato tutta la cittadinanza".