A fuoco un container: fiamme domante dai pompieri

A fuoco un container con dentro materiale vario di scarto. E’ successo nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno in via via Montecassino a Legnano, nell’ex ditta Liolà. Sul posto uno spiegamento di pompieri: APS e AS Legnano, autobotte Inveruno. E’ intervenuta anche la Croce Rossa ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

