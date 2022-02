A fuoco un compattatore nella sede Amsa

Allarme

L'incendio nella sede di Milano al confine con Settimo, Rho e Pero ha coinvolto un compattatore di rifiuti alto trenta metri

Allarme nella sede Amsa di via Silla a Milano, al confine con Settimo, Pero e Rho, dove ha preso fuoco un compattatore di rifiuti

Incendio in un compattatore di rifiuti

L'allarme è scattato venerdì sera nella sede dell'Amsa, azienda titolare dello smaltimento dei rifiuti a Milano, di via Silla, nella zona di Figino, al confine con Settimo, Pero e Rho. Per cause ancora in fase di accertamento, è divampato un incendio che ha interessato un compattatore di rifiuti alto ben trenta metri. Sul posto sono dovuti intervenire diversi mezzi dei Vigili del fuoco che sono rimasti impegnati tutta la notte per domare le fiamme.